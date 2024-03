Receita Federal apreende R$ 53 mil em drogas em caixa de som e copos térmicos no Aeroporto do Galeão/RJ

A Receita Federal apreendeu nesta quarta-feira (20/3) quatro encomendas postais contendo ecstasy, MDMA e crack no Aeroporto do Galeão/RJ. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção realizada com a equipe de cães de faro.

As remessas continham cerca de 900 comprimidos de ecstasy, 110 g de MDMA e 110 g de crack escondidos em caixa de som e copos térmicos. Todo o material sairia do Rio de Janeiro para Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal.

O valor total da apreensão é de R$ 53 mil.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) em parceria com os Correios.