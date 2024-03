Secretaria de Saúde e Defesa Civil alerta para golpes em São Gonçalo

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo alerta à população local sobre um golpe que está sendo realizado por pessoas que se identificam como agentes comunitários de saúde (ACSs) na cidade. O subsecretário da Atenção Básica, Gabriel Mello, esclarece que os agentes não fazem a regularização ou atualização do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e nem pedem fotos, principalmente ‘selfies’ dos usuários.



“Estamos tendo problema com pacientes que estão sendo procurados por golpistas – pessoalmente ou por telefone – com a desculpa de que precisam atualizar o cartão do SUS. Quando vão pessoalmente, eles pedem para fazer uma ‘selfie’. Em um dos casos, o paciente teve um empréstimo de R$30 mil feito em seu nome. Os agentes de saúde não fazem esse tipo de serviço. É golpe!”, explicou Gabriel.



Em outra tentativa, a suposta agente de saúde liga para uma usuária e pergunta se o ACS passou em sua casa para fazer a revisão dos focos de dengue. Na narrativa, ela ainda argumenta que também precisa atualizar os dados do cartão do SUS e que precisa agendar uma visita à casa da paciente.



“Os agentes de saúde não fazem fiscalização de focos de dengue, não fazem atualização do cartão do SUS e não tiram fotos. Fiquem atentos e não caiam nesse novo golpe. Eles querem os dados e a foto para fazer empréstimos consignados”, finalizou o subsecretário.

