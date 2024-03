São Gonçalo inicia construção de creche no Jardim Miriambi

Além da creche, a comunidade vai contar com quadra esportiva com grama sintética, playground e academia para idosos - Foto: Divulgação

Além da creche, a comunidade vai contar com quadra esportiva com grama sintética, playground e academia para idosos - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo deu início, neste mês, à construção de mais uma creche, agora no bairro Jardim Miriambi. Além da creche, a comunidade vai contar com quadra esportiva com grama sintética, playground e academia para idosos.

O projeto das novas unidades escolares é padronizado, contando com oito salas de aula com banheiros adaptados infantis, fraldário, cozinha, refeitório, salas para espaços alternativos e toda a estrutura para atender aos alunos.

Leia mais

➢ São Gonçalo abre inscrições para 2ª edição da Taça das Comunidades

➢ Mais de 4,5 mil moradores de São Gonçalo terão água tratada em casa pela primeira vez

As construções cumprem uma das metas do Plano Estratégico Novos Rumos e são fruto de um projeto de captação de recursos da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo.

O prefeito Capitão Nelson esteve, nesta quinta-feira (21), no espaço onde está sendo erguida a creche. Acompanhado do secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e do vereador Nelsinho Ruas, o prefeito falou sobre o projeto para a população.

O prefeito Capitão Nelson esteve, nesta quinta-feira (21), no espaço onde está sendo erguida a creche | Foto: Divulgação

"Quando eu era adolescente, joguei futebol aqui na localidade conhecida como o Campo do Bandeirantes. Agora, vamos avançar e construir uma creche para a população, com dois campos de futebol com grama sintética, playground. Estamos iniciando a obra desse complexo que foi projetado pelo Douglas Ruas quando ele ainda era secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais do município e agora vamos realizar", afirmou.

Em 2023, a Secretaria de Educação também inaugurou da UMEI Professora Silviane Moraes de Oliveira Martins, em Marambaia. Duas novas creches, nos bairros Jardim Bom Retiro e Almerinda já estão em fase de finalização. A Prefeitura está realizando estas construções entendendo a necessidade do aumento do número de vagas na Educação Infantil.

“Estamos construindo creches novas e com estrutura para que nós possamos atender a população dessas comunidades, com toda a comodidade necessária para que os alunos se desenvolvam de forma plena. A determinação do prefeito Capitão Nelson é a ampliar as vagas na rede municipal, principalmente na modalidade Educação Infantil”, disse o secretário de Educação, Maurício Nascimento.