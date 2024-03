Acidente com elevador termina com homem morto em São Gonçalo

Um homem, ainda não identificado, morreu dentro de um estabelecimento, no início da tarde desta quinta-feira (21), no bairro Nova Cidade, em São Gonçalo.

De acordo com as primeiras informações, o elevador de carga do local teria caído sobre um funcionário, que não resistiu. A informação do acidente foi confirmada pela Polícia Civil.

O Batalhão do Corpo de Bombeiros de São Gonçalo informou que o Quartel do Colubandê foi acionado às 13h56 para recolhimento do corpo na Rua Dr. Nilo Peçanha, 1047, em Nova Cidade.