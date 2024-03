Preso em SG suspeito de envolvimento em mais de 200 roubos e furtos de veículos

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, nesta quarta-feira (20/03), um homem suspeito de estar envolvido em mais de 200 roubos e furtos de veículos no último ano, que seriam clonados para venda no comércio clandestino de automóveis. A equipe realizava diligências para localizar um carro envolvido em furtos de outros veículos na Região de Niterói e São Gonçalo quando avistaram um automóvel de mesma cor e modelo.

No momento da abordagem, no bairro do Coelho, em São Gonçalo, o homem se mostrou muito apreensivo. Os agentes conseguiram constatar que a numeração do motor do veículo estava adulterada, o que motivou uma busca mais detalhada no veículo. Durante a ação, foi encontrada uma pistola escondida por trás do painel do ar condicionado.

O homem foi conduzido à sede da DRFA, onde os policiais constataram que ele possui diversas anotações criminais por receptação e era investigado por fazer parte de uma quadrilha especializada em furtar e clonar veículos. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arama de fogo e receptação.