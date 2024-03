Justiça estabelece fiança de 1 milhão de euros para liberdade de Daniel Alves

Condenado a quatro anos e meio de prisão pelo crime de agressão sexual, Daniel Alves ganhou direito a liberdade provisória. O tribunal espanhol autorizou nesta quarta-feira (20) a soltura do jogador mediantes a pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros (5,4 milhões de reais).

Mesmo com a liberdade, o jogador continuará respondendo pelo crime e poderá aguardar em casa as análises do processo em instâncias superiores àquela em que foi condenado.

Ficou também decidido que o jogador não pode deixar o país.Além disso, ele deverá permanecer afastado da vítima do estupro.