São Gonçalo tem vagas disponíveis para cursos profissionalizantes

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Firjan-Senai, está com vagas abertas para os cursos profissionalizantes com início previsto para o mês de abril.



Para informações sobre os cursos, os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, na unidade da Firjan-Senai – que fica na Rua Dr. Nilo Peçanha, 134, no Centro -, e realizar a inscrição, com documento de identidade, CPF, comprovante de residência e de escolaridade.

Ao final do curso, os alunos que obtiverem o mínimo de presença exigida e o aproveitamento necessário receberão um certificado de conclusão oferecido pelo Senai, que poderá ser usado como comprovante em processos seletivos de trabalho.

Vagas e previsão de início

Mecânico de Manutenção - 25 vagas, com previsão de início para o dia 05/04

Mecânico de Manutenção - 25 vagas, com previsão de início para o dia 12/04

Costureiro Industrial do Vestuário - ainda com duas vagas abertas

Eletricista predial - 75 vagas, com previsão de início no dia 16/04

Soldador de aço carbono eletrodo revestido 6g - 20 vagas disponíveis, com previsão de início no dia 16/04

Assistente de operações em logística - 30 vagas, com previsão de início no dia 16/04

Operador de máquinas operatrizes - 25 vagas disponíveis, com previsão de início no dia 16/04

Soldador Mecânico - 40 vagas disponíveis, com previsão de início no dia 22/04

Modelista - 20 vagas disponíveis, com previsão de início no dia 22/04