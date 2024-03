Adolescente é detida após furtar 8 mil reais em roupas íntimas no Rio

Uma adolescente, de 15 anos, foi apreendida pela Polícia após ser acusada de furtar 167 peças de roupa íntima em uma loja de shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Segundo apuração inicial, a menina teria levado o equivalente a R$ 8.169 em roupas de uso íntimo.

O episódio aconteceu no Shopping Metropolitano, na última segunda (18). A menina foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Todas as 167 peças foram encontradas com ela. Em depoimentos aos policiais, ela disse que teria furtado as roupas para levar até um comerciante informal na comunidade de Manguinhos, Zona Norte, onde os itens seriam revendidos.

As roupas foram resgatadas pelos agentes. A adolescente passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio e, de lá, foi encaminhada para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), que registrou a ocorrência.