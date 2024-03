Foragido por homicídio é capturado no Pita, em São Gonçalo

Um foragido da Justiça foi encontrado por policiais penais na manhã desta quarta-feira (20), no bairro Pita, em São Gonçalo. Identificado como Jeferson Alexandre Almeida, vulgo “Jefinho”, de 33 anos, ele era procurado desde 2020, acusado por um assassinato no município de Barra Mansa, no sul do estado do Rio. Uma arma foi apreendida.

Jefinho é alvo de um mandado de prisão por homicídio qualificado, expedido em 2020. Antes disso, ele já havia sido preso por outro crime em 201. Na época, o suspeito foi levado ao sistema prisional por tráfico de drogas, mas foi liberado da prisão logo ser ouvido em audiência de custódia.

Nesta quarta (20), ele foi encontrado no Pita, com base em denúncias anônimas recebidas pela Polícia. Segundo os agentes, ele portava um revólver de calibre .38 que foi apreendido. O suspeito foi levado para a 73ª DP (Neves) e, de lá, encaminhado a uma unidade prisional, onde segue à disposição da Justiça de Barra Mansa.



A prisão foi realizada por agentes da Divisão de Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ).