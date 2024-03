Servidores da UFRJ, UFF, UFRRJ e Unirio entram em greve

Técnicos-administrativos das quatro universidades federais do Rio de Janeiro estão em greve - Foto: Reprodução/G1

Técnicos-administrativos das quatro universidades federais do Rio de Janeiro estão em greve - Foto: Reprodução/G1

Técnicos-administrativos das quatro universidades federais do Rio de Janeiro estão em greve desde o dia 11 de março. Os trabalhadores são os responsáveis pelas funções de administração, atendimento hospitalar, laboratórios, redes e diversas outras atividades da rotina das universidades. Com a greve, serviços que fazem parte do dia a dia dos estudantes estão parados.

No país, a greve afeta mais de 50 instituições federais de ensino superior. A categoria pede, entre outras reivindicações, reajuste salarial e reestruturação do plano de carreira.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, apesar da greve, o pagamento das bolsas, auxílios e apoio a assistência estudantil a alunos em situação de vulnerabilidade estão mantidos.



De acordo com a Universidade Federal Rural (UFRRJ), vários setores administrativos foram fechados, mas os serviços essenciais estão garantidos.

Na página da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na internet, um comunicado anuncia a suspensão do atendimento presencial da Biblioteca José de Alencar em adesão à greve.

Já a Unirio informou que as atividades essenciais como entrega de documentos serão agendadas, e que os técnicos de outros setores deverão deliberar sobre a adesão ou não ao movimento.

A Universidade Federal Fluminense (UFF) disse que está mantido o funcionamento dos serviços essenciais, inclusive do Hospital Universitário Antônio Pedro.

O Governo Federal informou que o Ministério da Gestão viabilizou um reajuste linear de 9% para todos os servidores, além do aumento de 43,6% no auxílio alimentação. E que esse foi o primeiro acordo para reajustes fechado entre o governo e servidores em 8 anos.

O Ministério da Gestão informou ainda que vem atuando dentro do possível e dos limites orçamentários para atender às demandas dos órgãos e entidades do executivo federal. E que especificamente para a carreira de técnicos-administrativos educacionais foi criado um grupo de trabalho para tratar da reestruturação do plano de carreira.