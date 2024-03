Morador do Galo Branco vai parar na Delegacia por cativeiro de aves

Coleiro e trinca-ferro foram encontrados pelos agentes do CPAm - Foto: Divulgação/CPAm

Coleiro e trinca-ferro foram encontrados pelos agentes do CPAm - Foto: Divulgação/CPAm

Um homem foi detido na manhã desta quarta-feira (20) por manter duas aves silvestres em cativeiro no Galo Branco, em São Gonçalo. Com ele, os agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) encontraram um coleiro e um trinca-ferro presos em gaiolas.

Os policiais receberam denúncias anônimas relacionadas ao caso e foram até a casa do acusado, de 63 anos. Ao chegarem lá, eles encontraram os dois pássaros. O morador confessou que não tinha as licenças ambientais necessárias para manter os animais em cativeiro.

As duas gaiolas foram apreendidas. O homem foi levado para a 72ª DP (Mutuá), onde prestou depoimento. A unidade registrou o caso e os pássaros ficaram com um fiel depositário, segundo a Polícia.