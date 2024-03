Rock Festival São Gonçalo promete agitar Clube Mauá em abril

Grandes nomes do rock estarão no festival - Foto: Reprodução

É dia de rock, bebê! O Clube Mauá será palco para o Rock Festival São Gonçalo no mês que vem e promete agitar o público com nomes como Fresno, Raimundos, CPM 22 e Di Ferrero. As vendas já estão abertas!

O festival acontecerá no dia 13 de abril, sábado, a partir das 16h, no Mauá, no Centro de São Gonçalo. Os ingressos estão disponíveis com valores entre R$ 50 e R$ 1.000. A classificação etária é de 18 anos.

A banda Fresno não se apresenta em São Gonçalo há mais de uma década e deve tocar sucessos como 'Desde Quando Você Se Foi', 'Redenção' e 'Diga, Parte 2'. Já a última vez que o CPM 22 esteve na cidade foi em 2006; a banda deve balançar os fãs ao som de 'Um Minuto Para o Fim do Mundo' e 'Dias Atrás'.

O Raimundos também promete fazer um showzão com seus maiores hits, como 'Mulher de Fases', 'Eu Quero Ver o Oco' e 'A Mais Pedida'. E o cantor Di Ferrero deve trazer sucessos da sua carreira solo e músicas que o consagraram no NX Zero, como 'Razões e Emoções', 'Só Rezo' e 'Cedo ou Tarde'. Garanta seu ingresso através do link.