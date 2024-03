Homem é preso e menor apreendido em flagrante por tráfico no Boaçu

Um homem foi preso e um menor apreendido em flagrante por tráfico no Boaçu, São Gonçalo, nesta terça-feira (19). Com os suspeitos, foram encontrados drogas, rádio e caderno com anotações do tráfico.

A prisão ocorreu após policiais civis da 72ª DP (Mutuá) receberem informações do setor de inteligência a respeito de traficantes do bairro de Boaçu. Os agentes se deslocaram até o local e encontraram os dois acusados vendendo drogas em uma base da "boca".

Leia também:

MPRJ e Corregedoria da PM fazem operação para prender 19 policiais apontados como segurança do bicheiro Rogério Andrade

Três homens baleados dão entrada em unidade de saúde de São Gonçalo

Com o homem preso foi encontrada uma mochila contendo 190 tubos plásticos com cocaína, 190 tabletes de maconha, 40 papelotes de crack, rádios comunicadores e caderno contendo anotações sobre o fluxo de caixa do tráfico.

Os dois acusados presos foram apresentados à autoridade policial e receberam voz de prisão. O homem preso será encaminhado à SEAP/RJ e o menor seguirá para uma unidade socioeducativa, de acordo com o estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).