Dois homens com mandados de prisão por tráfico são presos em São Gonçalo

Dois homens com mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas foram presos em diferentes bairros de São Gonçalo, nesta terça-feira (19). Um dos suspeitos, inclusive, possuía um mandado por roubo majorado.

No Colubandê, um dos acusados foi detido por policiais civis da 73ª DP (Neves) em um condomínio de prédios invadido por populares na Avenida Jornalista Roberto Marinho. Os agentes chegaram até o local a partir de informações do setor de inteligência e encontraram o suspeito, que foi conduzido à delegacia para o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Já no Porto da Pedra, a segunda prisão ocorreu durante uma fiscalização de trânsito em conjunto com o DETRAN-RJ e a PMERJ na Operação Rodando Legal. Os agentes tiveram a atenção despertada para um indivíduo que conduzia uma motocicleta Yamaha Crosser de cor vermelha, que transportava uma mulher e um bebê sem capacetes.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o condutor não era habilitado e não portava qualquer documento de identidade. O suspeito informou seu nome e disse que nunca havia passado por identificação civil. Após consultas preliminares, não foi encontrado nenhum registro civil com o nome comunicado, por isso o abordado foi conduzido à 73ª DP (Neves) para se submeter a identificação criminal-biométrica.

Na delegacia, os policiais constataram que o homem havia informado um nome falso, que ele havia fugido do sistema prisional e que possuía um mandado de prisão condenatória pendente de cumprimento por tráfico de drogas e roubo majorado. Com isso, ele recebeu voz de prisão.