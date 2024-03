Homem é preso após perseguição na BR-101

Um homem foi preso após uma perseguição ao longo de 18 quilômetros da BR-101, entre os municípios de São Gonçalo e Niterói, na noite desta segunda-feira (18).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 20h40, os agentes verificaram um veículo roubado na rodovia, na altura do km 303, em São Gonçalo. Após ordem de parada o motorista fugiu e se iniciou uma perseguição de aproximadamente 18 km, fazendo com que com que outros dois veículos viessem a colidir no trajeto.

Já no município de Niterói, o carro roubado veio a colidir em um poste na Rua Benjamin Constant. Quatro pessoas saíram do carro e tentaram fugir para uma comunidade próxima, mas a PRF conseguiu capturar um deles que afirmou ser parente de um dos líderes da comunidade do Jacarezinho, os outros 3 indivíduos conseguiram se evadir. Foi verificado que o automóvel havia sido roubado no município de Magé horas antes.

Durante a perseguição, não foi efetuado nenhum disparo de arma de fogo e ninguém ficou ferido. Os agentes não encontraram nenhuma arma de fogo ou drogas no veículo roubado ou com o indivíduo preso.

Ocorrência encaminhada para a Polícia Civil.