BBB da vida real: Delegacia de São Gonçalo instala câmeras de monitoramento em seu entorno

Sorria, você está sendo filmado! Essa frase poderia ser pintada na frente da 73ªDP (Neves). Afinal, seguindo o clima do Big Brother Brasil, a região da delegacia está sendo vigiada 24 horas por dia. E não pense que as imagens são ruins ou com pouca resolução. Os equipamentos de segurança adquiridos em uma parceria público-privado garantiram a instalação de diversas câmeras que serão utilizadas até na identificação de veículos e criminosos.

Os equipamentos foram instalados no mês de março e já estão funcionando. Eles têm como principal objetivo redobrar o foco na segurança da região.

Os equipamentos foram instalados no mês de março e já estão funcionando | Foto: Layla Mussi

Não é novidade que a delegacia de Neves é instalada próximo a uma área conhecida como cracolândia, e que a distrital já sofreu, inclusive, com furtos de motocicletas apreendidas. Pela sua estrutura, os policiais do plantão não conseguem ver a rua, o que faz com que eles, muitas vezes, não vejam o que acontece próximo ao local.

São quase dez câmeras instaladas em pontos estratégicos como a fachada da delegacia e postes | Foto: Layla Mussi

“As câmeras já estão auxiliando os policiais na questão da visualização do que acontece externamente. Tanto os veículos apreendidos quanto a região, que é menos movimentada à noite, serão monitorados”, explicou um policial.

Outro ponto onde as câmeras já estão atuando é na identificação de placas de carros e motos que passam cometendo infrações criminosas em frente à distrital.

As câmeras já estão auxiliando os policiais | Foto: Layla Mussi

São quase dez câmeras instaladas em pontos estratégicos como a fachada da delegacia e postes.