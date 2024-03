Homem usa barbeador para matar mulher grávida no Rio

Kaylane Alves tinha 19 anos e foi morta com um corte no pescoço - Foto: Reprodução

Kaylane Alves tinha 19 anos e foi morta com um corte no pescoço - Foto: Reprodução

Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta dentro de casa na noite do último sábado (16), na comunidade Rio das Pedras, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Kaylane Vitória Alves foi encontrada com um corte profundo no pescoço, dentro do quarto, pela irmã de 11 anos. O companheiro dela cometeu o crime.

Na delegacia, Kayque Sales Simões, de 20 anos, confessou que usou um aparelho de barbear para cometer o crime. Kaique foi preso em flagrante por policiais militares depois de ser entregue pelo próprio pai.

Kaylane estava sozinha em casa na noite de sábado (16), enquanto mãe e irmãs estavam em uma comemoração. Enquanto isso, Kayque foi até a casa para se encontrar com ela.



Ele afirmou à polícia que cometeu o crime por conta da recente descoberta da gravidez da jovem. Kayque relatou que Kaylane percebeu que estava grávida e disse que ele era o pai. Eles não tinham um relacionamento sério e estavam se conhecendo.

A família não sabia sobre a gravidez e suspeita que ela já havia sido agredida por ele anteriormente.

Uma câmera de segurança registrou a entrada e saída do criminoso na casa. Nos dois momentos, ele tentou esconder o rosto para não ser reconhecido depois. A polícia acredita que o crime foi premeditado.

Um exame de sangue será feito no Instituto Médico Legal para comprovar a gravidez. Nesta segunda-feira (18), o corpo dela ainda estava no IML. Não há informações sobre o sepultamento.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional.