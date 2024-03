Homem é preso após arrastar e atropelar ex em Itaipuaçu, Maricá; vídeo

Um homem foi preso após arrastar e atropelar a ex-companheira de 42 anos no loteamento São Bento da Lagoa, em Itaipuaçu, Maricá, na tarde deste domingo (17). O crime foi registrado por câmeras de segurança da região.

Segundo uma testemunha, ao sair de casa para trabalhar, ela teria visto um carro com uma mulher presa sendo arrastada pela rua. Ao perceber, ela teria entrado na frente do veículo, que acreditou estar se movendo sozinho, para tentar fazer a parada forçada. Logo em seguida, ela notou que o carro acelerou e, por isso, desviou rapidamente do veículo.

Em seguida, a vítima teria conseguido se soltar, e foi quando os moradores a colocaram sentada em uma calçada para socorrê-la. Teria sido neste momento em que o motorista e ex-companheiro da mulher avançou com o carro para cima dela, atropelando-a. Ele conseguiu fugir do local após o crime, mas foi detido após um morador acionar a polícia.

Já a vítima foi socorrida para Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. De acordo com a Secretaria de Saúde de Maricá, a paciente está internada no CTI com um quadro de saúde estável. Ela sofreu um trauma no tórax e fraturou a fíbula.

O caso foi registrado na Delegacia de Maricá (82ª DP).

Veja abaixo o vídeo:





