PM atinge esposa com disparo acidental em SG

Uma mulher de 43 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo após discussão com seu marido policial militar. O caso aconteceu no bairro Pita, em São Gonçalo.

A vítima deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, na madrugada deste domingo (17). Na unidade de saúde, o PM, que a socorreu logo após o disparo, contou que a arma disparou acidentalmente.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, " na madrugada deste domingo (17/3), policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) foram ao Hospital Estadual Alberto Torres, onde fizeram contato com o solicitante, um policial militar. De acordo com o agente, ele e sua companheira iniciaram uma discussão. No momento em que ele foi pegar seus pertences e a arma para ir embora, a pistola disparou involuntariamente, atingindo a mulher. Ela foi socorrida pelo policial à unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e foi liberada. O estojo da munição do disparo que atingiu a vítima não foi expelido como de costume, permanecendo no interior do ferrolho. A arma ficou apreendida na 74ªDP”.

Segundo a unidade de saúde, a mulher recebeu alta médica na manhã deste domingo e seguiu para casa de parentes. O caso está sendo investigado pela 74ª DP (Alcântara).