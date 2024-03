Homem é baleado no Gradim, em São Gonçalo

Ele está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê - Foto: Divulgação

Um homem foi baleado no braço e agredido na madrugada deste sábado (17), no Gradim, em São Gonçalo. A vítima, de 27anos, deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, e está internada na unidade. Ele foi levado à unidade por um colega de trabalho.

Uma equipe de policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) informou ter recebido acionamento para checar a chegada de uma vítima de lesão corporal no Hospital. Ao chegarem na unidade de saúde, foi constatado que o homem estava baleado. Até o momento, não há qualquer informação a respeito de suspeitos ou presos pelo crime.