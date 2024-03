Homens que foram torturados por criminosos são resgatados no Rio

Duas vítimas de sequestro e tortura foram resgatadas de cárcere privado pela Polícia Militar na noite deste sábado (16), na Zona Oeste do Rio. Os dois seriam usuários de drogas "detidos" por traficantes que atuam na região, de acordo com as investigações. Os suspeitos pelo sequestro não foram capturados.

A dupla foi encontrada por agentes do 31º BPM em uma comunidade no bairro Recreio dos Bandeirantes. Eles estavam com fita adesiva nos olhos, além de mãos e pés amarrados, no momento em que foram encontrados. No momento do resgate, eles confessaram aos policiais que foram sequestrados enquanto tentavam comprar drogas na região.

Segundo o relato dos homens, os traficantes do grupo criminoso que atua na região teriam visto fotos deles fazendo menções a outra facção criminosa. Por conta disso, os criminosos teriam "confiscado" os celulares dos usuários de drogas, sequestrado e submetido a dupla a tortura antes de abandoná-los na Rua Zélio Valverde.



Os dois foram levados para prestar depoimento na 42ªDP (Recreio), que registrou o caso e está investigando.