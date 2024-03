Dupla é presa por furtar cabos no Galo Branco, em São Gonçalo

Dois homens foram presos na madrugada deste domingo (17) pela Guarda Municipal de São Gonçalo por furto de cabos elétricos no bairro Galo Branco, por volta das 2h30.

Equipes da Guarda que realizavam patrulhamento noturno na cidade foram acionadas pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) sobre dois suspeitos furtando cabos próximo à praça do Galo Branco.

Rapidamente, as equipes se dirigiram ao local e encontraram os suspeitos descritos pela Central de Segurança. Com eles foram encontrados um saco com cabos elétricos, tesoura e também uma chave de fenda, usados para subtrair os cabos.



A dupla foi conduzida para a 73ª DP (Neves), onde ficou detida por furto e o caso foi registrado.