Guarda é morto a tiros em Arraial do Cabo

Um agente da Guarda Marítima e Ambiental de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, foi morto a tiros durante a noite deste sábado (16), no Morro da Boa Vista. Bruno da Silva Teixeira, de 36 anos, não resistiu aos disparos e morreu no local. Ainda não há detalhes a respeito da autoria dos disparos ou da motivação do crime.

A Polícia Militar foi acionada, mas a vítima já estava em óbito quando os agentes chegaram ao local. Uma equipe da 132ª DP (Arraial do Cabo) realizou a perícia e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. A Delegacia local está investigando o caso.

Leia também:

➢ Homem foragido por tentativa de homicídio é preso em Búzios

➢ Homem é baleado no Gradim, em São Gonçalo

Neste domingo (17), a Prefeitura Municipal de Arraial emitiu uma nota lamentando o ocorrido nas redes. "Neste momento de dor, a administração pública presta sinceras condolências à família e amigos", destacou, em nota, a Prefeitura. Ainda não há informações a respeito do sepultamento de Bruno.