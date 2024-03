Homem é preso após ser visto agredindo esposa em Itaipu

Um homem acusado de agredir a própria esposa foi preso na tarde deste sábado (17) em Itaipu, Niterói. Segundo relatos, moradores da região flagraram o momento das agressões, que aconteceram enquanto o casal estava dentro de um carro com a filha adolescente.

O crime teria acontecido na Avenida Ewerton da Costa Xavier. Pessoas que passavam pelo local teriam visto o homem discutindo e espancando a vítima dentro do carro, estacionado, e acionaram uma equipe da Operação Segurança Presente Niterói, que patrulhava a região.



Leia também:

➢ Polícia investiga capitão da PM por agressão contra ex em Niterói

➢ BBB da vida real: Delegacia de São Gonçalo instala câmeras de monitoramento em seu entorno

Segundo os policiais, o carro ainda estava no local indicado e a mulher estava com ferimentos no rosto, dentes soltos e com indícios de fratura no maxilar. Ela foi socorrida e levada para a UPA Mario Monteiro, em Piratininga, e o marido foi detido no local.

A motivação do crime não foi divulgada, mas, segundo o relato policial, o suspeito, de 48 anos, aparentava estar embriagado. Ele foi preso e levado para a 81ª DP (Itaipu), que registrou o caso.