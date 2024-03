Polícia investiga capitão da PM por agressão contra ex em Niterói

Um capitão da PM, de 36 anos, foi preso em flagrante, na noite do último sábado, acusado de ter agredido fisicamente a ex-namorada, também capitã PM, de 36, em Serra Grande, Niterói. O militar lotado no 7º BPM (São Gonçalo), ainda agrediu um outro colega sargento, que tentava impedir as agressões e, também, a guarnição que foi acionada para contê-lo.

Segundo informações dos agentes, o capitão não aceitou o fim da relação com a oficial PM e tentou agredi-la.

Conforme a PM, os agentes foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal contra mulher. No endereço, encontraram o capitão visivelmente alterado e agressivo. Nesse momento a guarnição tentou fazer contato com ele, mas o militar estava irredutível e não queria ouvir os componentes da equipe.

Durante a ocorrência, o militar tentou pular um muro de uma casa. O motivo seria a recuperação de sua arma. De acordo com os agentes, a arma estava nessa residência porque o amigo dele, sargento da PM, conseguiu tomar a pistola que ele portava para ameaçar a vítima. De posse da arma, o amigo jogou em um terreno vizinho. O sargento inclusive, teria ficado ferido durante a tentativa de tomar o armamento.

Diante do caso, os policiais solicitaram guarnições de apoio. A Supervisão de oficial da unidade também foi acionada e conseguiu recuperar a pistola do capitão. Mesmo com a chegada dos oficiais, o capitão estava irredutível e a tentou agredir a guarnição, desferindo golpes e jogou a câmera corporal policial (COP) de ambos os componentes da guarnição no chão.

Após controle da situação, o capitão foi levado para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), onde está custodiado pela Supervisão de Oficial do 12° BPM e uma guarnição do 7° BPM, onde o mesmo é lotado.

O caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu) como lesão corporal contra mulher (violência doméstica) e posteriomente foi encaminhado para 76ª DP Central de Flagrantes.