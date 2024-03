Niterói foi a 4ª cidade com maior temperatura no Brasil neste domingo (17)

Niterói deve "sofrer" com o calor por mais alguns dias - Foto: Filipe Aguiar/Arquivo OSG

Niterói foi a cidade a registrar a 4ª maior temperatura do Brasil neste domingo (17). O município atingiu a marca de 39,7°C, a segunda mais quente do Estado do Rio, ficando atrás apenas de Silva Jardim, que bateu 39,9°C.

A cidade a ficar em primeiro lugar foi Boa Vista, capital de Roraima, que chegou a medir 40,6°C. Em terceiro, atrás de Silva Jardim, ficou Coronel Pacheco (MG), com 39,8°C. Em quinto lugar, esteve o distrito de Xerém, em Duque de Caxias, com 39,5°C.

Outro número que chamou atenção neste domingo (17), no Rio de Janeiro, foi o recorde registrado de sensação térmica: 62,3ºC, na estação de Guaratiba, Zona Oeste do Rio, às 9h55. Esta é a maior sensação térmica registrada pelo Sistema Alerta Rio desde 2014, quando o órgão começou a fazer as medições.

Mas o calor não deve dar trégua, ainda. As altas temperaturas devem permanecer até o fim do verão, já que a massa de ar quente que está sob o Rio de Janeiro deve atuar até a quinta-feira (21).

Confira abaixo a previsão do tempo para esta segunda (18) e para os próximos dias em Niterói e nas proximidades, segundo o Climatempo:

Segunda-feira (18)

A segunda deve ser de sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuvas. Mínima de 26º e máxima de 34º. 90% de chance de chuva.

Terça-feira (19)

Assim como na segunda, a terça deve ser de sol com muitas nuvens, além da possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 25º e máxima de 35º. 90% de chance de chuva.

Quarta-feira (20)

A quarta segue a tendência dos dias anteriores e deve ter sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 26º e máxima de 35º. 80% de chance de chuva.

Quinta-feira (21)

A previsão para a quinta-feira é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva podem ser registradas à tarde e à noite. Mínima de 27º e máxima de 37º. 90% de chance de chuva.

Sexta-feira (22)

Na sexta-feira, a previsão é de tempo nublado com chuva durante o dia e à noite. À tarde pode ocorrer um temporal. Mínima de 24º e máxima de 25º. 90% de chance de chuva.