Dupla é presa com submetralhadora e carro roubado em Itaboraí

Suspeitos de integrarem o tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, dois homens foram presos com uma submetralhadora, em Itaboraí.

De acordo com informações de agentes da 72ª DP (Mutuá), eles receberam a informação que traficantes oriundos do Salgueiro estariam em uma pensão no município de Itaboraí. De posse da informação, os agentes seguiram para o endereço onde localizaram os suspeitos sentados bebendo.

Os dois suspeitos acabaram presos em flagrante | Foto: Divulgação

Em revista pessoal os policiais encontraram com um deles a chave de um carro, o qual após buscas, foi encontrado uma submetralhadora com numeração suprimida, com carregador alongado contendo cinco munições, capa de colete e balaclava. Ao se verificar o chassi do veículo, os agentes confirmaram que não correspondia a placa ostentada e que o veículo em questão constava como produto de roubo na área da 32ª DP (Taquara).

Os dois suspeitos acabaram presos em flagrante e responderão por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.