Acusado de tráfico internacional de drogas é preso na Zona Norte do Rio

Africano radicado no Rio de Janeiro é acusado de lavar dinheiro do tráfico em uma agência de turismo 'de fachada' - Foto: Divulgação Disque-Denúncia

Policiais penais da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), após trabalho de análise de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã desta terça-feira (12), na Avenida das Américas, no Condomínio Recanto da Carolina, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, o acusado de trafico internacional de drogas, o africano Dotche Akoda, de 36 anos.



Dotche, nascido no Togo, oficialmente República Togolesa, na África Ocidental, estava foragido da Justiça desde julho de 2023, quando foi expedido um Mandado de Prisão Preventiva, pela Vara Federal de Guarulhos, adjunto do Juizado Especial Federal Criminal, o qual responderá pelos crimes de Tráfico de Drogas Transnacional, Organização Criminosa e Financiamento do Tráfico.



Segundo investigações, ele tinha um escritório na Zona Norte do Rio, que era usado como agência de turismo de fachada para lavagem do dinheiro do tráfico. Após ser dado voz de prisão, os policiais conduziram o criminoso à 16ª DP (Barra da Tijuca), e, posteriormente, à SEAP/RJ, onde ficará acautelado, à disposição da Justiça.

