Com sequestro de ônibus, Rodoviária do Rio orienta cancelar passagens

Perímetro da rodoviária foi fechado por conta do sequestro do ônibus - Foto: Reprodução/TV Globo

Uma representante da Rodoviária do Rio, a "Novo Rio" orientou para que passageiros com passagens compradas para a tarde e a noite desta terça-feira (12) cancelem e remarquem posteriormente as passagens, por conta da confusão causada pelo sequestro de um ônibus no terminal durante a tarde. Pelo menos 17 pessoas estão sendo feitas reféns no veículo.

Segundo a concessionária, a área da rodoviária "foi isolada para proteção de todos os passageiros". Todo o perímetro de espaço teve tráfego fechado. "As operações foram suspensas por determinação da autoridade policial. Recomendamos a quem tiver passagem comprada que procure posteriormente as viações e remarque. As empresas de ônibus farão a troca ou cancelamento sem ônus ao viajante", comunicou a empresa.

Os veículos fretados que iriam até o terminal rodoviário vão encerrar a viagem no Terminal Gentileza, na parada de ônibus municipais. Policiais militares do Bope e agentes do Corpo de Bombeiros estão no local.