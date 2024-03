Criança adotada ilegalmente em São Gonçalo é localizada

A menina de três anos supostamente "adotada" irregularmente em Niterói na semana passada foi localizada e resgatada neste final de semana. Agentes da 73ª DP (Neves) encontraram a criança e a levaram para São Gonçalo, de volta à avó, que tinha, legalmente, direito à guarda da menor.

De acordo com relatos, ela estava vivendo com um casal, que manifestou interesse em tentar adotar a menina legalmente em breve. As investigações apontam que os dois são amigos da bisavó da menina, que tinha a guarda legal da criança. A mãe da menina está presa, segundo relatos de familiares.

De acordo com a avó da menina, a criança estava vivendo com a bisavó, mas foi deixada com o casal depois do falecimento da bisa, que morreu na última segunda-feira (04). O Conselho Tutelar também foi acionado e a menina foi resgatada. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades policiais e pela Justiça local.