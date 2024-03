Preso acusado de matar jovem após discussão em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, na quinta-feira (07), um homem acusado de homicídio.

De acordo com as investigações, em novembro do ano passado, no bairro Trindade, em São Gonçalo, o autor matou Gabriel Domingues Viegas após uma discussão.

Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão preventiva.