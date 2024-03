Policial morre após ser baleado na cabeça em Itaboraí

Um sargento da Polícia Militar, de cerca de 30 anos, morreu após ser baleado durante o início da tarde desta terça-feira (12), em Itaboraí. Gabriel Leite Fernandes estava em serviço no bairro Penedo quando foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser socorrido às pressas por colegas de farda e levado ao Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PM, Gabriel participava de um cerco realizado por equipe do 35° BPM (Itaboraí) para capturar um grupo de suspeitos armados. A perseguição aconteceu por volta de 12h e acabou em uma troca de tiros entre suspeitos e policiais. Durante o o confronto, o sargento foi atingido.

Leia também:

➢ PM de folga é morto em tentativa de assalto no Rio



➢ Preso acusado de matar jovem após discussão em São Gonçalo

A equipe socorreu o policial e iria levá-lo para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo. Apesar disso, por conta da gravidade de seu quadro, ele acabou sendo levado às pressas para o Hospital Leal Junior, no Nancilândia, em Itaboraí. Gabriel acabou não resistindo e morreu no hospital.

Relatos iniciais apontam que o policial já havia sido baleado outra vez há quase um ano, durante uma operação em Tanguá, em abril de 2023. Apesar disso, ele se recuperou e já tinha voltado a trabalhar regularmente com o 35° BPM, onde estava lotado desde fevereiro de 2022. Gabriel deixa deixa uma companheira e uma filha. Até o momento, ainda não há informações sobre o velório do policial.

Suspeito foi detido

Ainda na tarde desta terça (12), após o tiroteio, os policiais conseguiram capturar um dos homens acusados de participar do confronto. O suspeito foi encontrado em uma residência próxima ao local do cerco policial. Ele usava uma tornozeleira eletrônica e foi detido com uma pistola, carregadores, munições e uma carga de drogas.

A identidade do suspeito não foi divulgada e ainda não foi confirmado se ele é acusado de ser autor do disparo que matou o sargento. A ocorrência está em andamento.

A Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) foi acionada e está investigando o caso.

*Em atualização