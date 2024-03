PF prende jovem com R$ 29 mil em moeda falsa, em Itaboraí

O crime de moeda falsa está previsto no Art. 289 do Código Penal e sua pena pode chegar até 12 anos de prisão - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Na tarde desta segunda feira (11), a Polícia Federal em prendeu em flagrante uma mulher pelo crime de moeda falsa, em Itaboraí. Os policiais prenderam a jovem, de 18 anos, na agência dos Correios,no Centro da cidade, após ela postar 26 encomendas a destinatários diversos, contendo 388 cédulas falsas, que totalizaram R$ 29 mil reais.

A presa, que já havia realizado outras 18 postagens em janeiro, foi conduzida à Delegacia de Polícia Federal em Niterói para lavratura do auto de prisão em flagrante e será encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.

A ação contou com o apoio da Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda e Documentos Federais (UERF/PF), a qual é incumbida de coordenar as operações relativas à falsificação de moeda e documentos federais que sejam de atribuição da Polícia Federal.



As investigações continuarão no sentido de identificar a origem do dinheiro falso.O crime de moeda falsa está previsto no Art. 289 do Código Penal e sua pena pode chegar até 12 anos de prisão.