São Gonçalo entrega novo CRAS Guaxindiba

O bairro Guaxindiba agora conta com uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social completamente reformada. O novo Cras Guaxindiba foi entregue à população, pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social, na manhã desta segunda-feira (11).

O local é responsável por realizar atendimentos como atualização de cadastro único, orientações sobre programas sociais e benefícios como Bolsa Família, além de encaminhamentos e orientações para outras secretarias da Prefeitura, como Habitação, Educação e Saúde, além de documentação e certidões de identificação, atendendo à população em situação de vulnerabilidade social.

A unidade foi totalmente reformada e reestruturada para adequação do espaço e atendimento à população. O Cras de Guaxindiba conta com salas para atendimento, salas de multiuso, salas para oficinas e de esporte. Assim como todas as 37ª unidades de saúde entregues na gestão do prefeito Capitão Nelson, o Cras de Guaxindiba conta com acessibilidade.

“Desde o meu primeiro mandato como vereador, em 2004, vejo o quanto o bairro Guaxindiba carece de auxílio, pois nunca teve a atenção do poder público. Sempre foi um compromisso comigo mesmo dar dignidade para os moradores dessa localidade. Agora, o bairro conta com uma nova unidade de saúde, um novo Cras, drenagem e pavimentação em mais de 30 ruas, com um investimento que passa dos R$ 43 milhões. Esse novo Cras atende nosso planejamento de dar melhores condições de trabalho para os colaboradores, que devem ter em mente a obrigação de proporcionar um atendimento humanizado e digno, senão toda a reforma não tem valia”, afirmou o prefeito Capitão Nelson durante a reinauguração.

A entrega do Cras de Guaxindiba é uma das diversas intervenções que estão sendo feitas nos equipamentos da Secretaria de Assistência Social. O Cras de Santa de Luzia, por exemplo, está passando por últimos ajustes de obra, assim como o Conselho Tutelar IV, o Centro Dia PCD e o Centro de Acolhimento Social Gonçalense.

“Essa entrega é mais uma prova do comprometimento da gestão do prefeito Capitão Nelson com o serviço de Assistência Social no município. O Cras de Guaxindiba nunca teve a atenção de gestões anteriores, assim como muitos equipamentos da pasta que há anos não tinham sequer as paredes pintadas. Nossa gestão já entregou reformas de importantes equipamentos, como o Ceom Zuzu Angel e o CERPI, e ao longo dos meses outros equipamentos serão entregues à população. Reitero o que o prefeito Capitão Nelson falou: essas reformas são importantes, mas a qualidade do atendimento no equipamento deve ser nossa prioridade”, disse o secretário de Assistência Social, Felippe Mattos.

As obras de adequação e manutenção dos equipamentos fazem parte do eixo “Cidade Justa e Inclusiva”, meta 27, do Plano Estratégico Novos Rumos – desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais -, que visa ampliar e reformar os equipamentos próprios da Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de aumentar e dar mais eficiência ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social.

“É muito gratificante ver o quanto o bairro de Guaxindiba tem recebido a atenção do prefeito Capitão Nelson. São diversos os investimentos que a localidade vem recebendo, seja em infraestrutura, saúde e assistência. O Cras de Guaxindiba, assim como todas as unidades que estão sendo reformadas, atendem o padrão de qualidade, com um estrutura física necessária para que os colaboradores possam prestar um bom serviço público à população da região”, destacou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, reforçando a importância da elaboração do Plano Estratégico Novos Rumos quando ele era secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo.

O vice-prefeito Sérgio Gevú e o vereador Natan também estiveram presentes na reinauguração do Cras Guaxindiba.