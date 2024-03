Viradouro comemora título em dose dupla no próximo fim de semana

No próximo fim de semana, a Unidos do Viradouro vai festejar o campeonato deste ano em dose dupla.

A festa começa no sábado (16), a partir de 14h, na quadra da escola, com a Feijoada das Campeãs, quando a Viradouro vai receber a Unidos de Padre Miguel, que conquistou o título da Série Ouro e que em 2025 estará no Grupo Especial. As duas escolas estão preparando um show com a participação de seus principais segmentos. O intérprete Wander Pires vai receber o colega Bruno Ribas, voz oficial da vermelho e branco da Zona Oeste carioca, enquanto mestre Ciça dará as boas-vindas a Dinho Lima, comandante da bateria da UPM.

O ingresso para a feijoada custa R$30 e pode ser comprado antecipadamente na secretaria da quadra, que fica na Avenida do Contorno, 16, no Barreto, Niterói. O prato de feijoada, servido até 17h, sai por R$ 25.

No domingo (17), a comemoração será às 18h, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, com o Desfile da Vitória. Segundo o diretor de carnaval Alex Fab, cerca de 2 mil componentes estarão com as fantasias completas, criadas pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, que receberam nota máxima dos quatro julgadores do quesito.



"Vai ser uma apresentação alegre e descontraída. A comissão de frente, que tanto fez sucesso na Sapucaí, estará completa, exceto pelo elemento cênico, que não tem como transportar da Cidade do Samba, pela ponte, até Niterói. Mas a cobra, que encantou o público e os julgadores, vai serpentear no asfalto da Amaral Peixoto, como fez no Sambódromo", prometeu o dirigente.

No desfile, cerca de 2 mil componentes estarão com as fantasias completas | Foto: Divulgação

Serviço:

Feijoada das Campeãs

Data: 16/03

Horário: 14h

Local: Quadra da Viradouro, Avenida do Contorno, 16, Barreto, Niterói

Atrações: Shows dos segmentos da Viradouro e da Unidos de Padre Miguel; Bráulio DJ; Grupo Remandiola.

Ingresso: R$ 30

Prato de feijoada (servido até 17h): R$ 25

Classificação etária: 6 anos, com menores acompanhados por responsáveis

Informações: 21-28280658

Desfile da Vitória

Data: 17/03

Horário: 18h

Local: Avenida Amaral Peixoto, Centro de Niterói

Elenco: Todos os segmentos e alas de comunidade fantasiados