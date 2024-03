Corregedoria da PM investiga policiais que visitaram miliciano internado em hospital do Rio

Policial fez vídeo no hospital com o preso - Foto: Divulgação/Internet

Policial fez vídeo no hospital com o preso - Foto: Divulgação/Internet

A Corregedoria da Polícia Militar do Rio abriu uma frente de investigação para apurar o suposto envolvimento de dois policiais militares da corporação com milicianos que atuam em regiões da Zona Oeste da capital. A investigação está baseada em um vídeo feito pelos próprios policiais no Hospital Pedro II, em Santa Cruz,naquela região, em uma suposta visita e cantando parabéns a um dos 15 milicianos presos pela polícia, na semana passada.

O paciente, Jean Arruda da Silva, está no Pedro II desde o último dia 7, quando houve a operação que terminou com os 15 presos, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O aniversariante foi baleado nesse mesmo dia, durante uma operação que prendeu 15 suspeitos de integrar o "bonde" da milícia, do grupo de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho. Além dele, outros cinco bandidos também foram feridos.

A festa de aniversário improvisada contou com bolo e refrigerante de uva. Em um momento, o policial chega a brincar "Bate palma aí, Jean". Além da algema, o preso está com a mão enfaixada.

Procurada, a Polícia Militar informou que a Corregedoria acompanha o caso para decretar as punições cabíveis. De acordo com a PM, os policiais "serão submetidos a um Procedimento Administrativo Disciplinar que poderá resultar na exclusão dos militares dos quadros da Corporação".



"Os agentes que aparecem na filmagem já foram identificados e conduzidos à 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (2ª DPJ), para que sejam adotadas as medidas disciplinares que o caso requer. Cabe ressaltar que o comando da corporação não compactua com desvios de conduta ou crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos", afirma o posicionamento da corporação.



Como foi a operação

Após informações do setor de inteligência da Polícia Civil, os agentes conseguiram interceptar o grupo na Avenida Brasil, no bairro de Campo Grande, na altura do viaduto Engenheiro Oscar de Brito.

Os milicianos haviam saído de uma comunidade em Santa Cruz e seguido para a favela da Carobinha, em Campo Grande. Quando voltavam para Santa Cruz, foram pegos pela polícia, que estava de tocaia.