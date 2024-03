Após tentarem atropelar PM durante fuga em São Gonçalo, homens são detidos

Dois homens foram detidos em flagrante, nesta segunda-feira (11), após uma perseguição policial pelas ruas da Venda da Cruz, em São Gonçalo. A detenção aconteceu após o motorista, que estava alcoolizado, tentar atropelar agentes do Segurança Presente e desobedecer à ordem de parada da polícia.

De acordo com informações, a dupla estava em um carro do modelo Onix preto quando policiais militares teriam tentando abordar os suspeitos. Na tentativa de escapar dos agentes, o condutor do veículo teria tentado, inclusive, atropelar uma equipe do programa Segurança Presente.

Leia também:

Mulher é presa por tentar matar adolescente com água fervendo

PM prende torcedores de Fla-Flu que arremessaram pedras em agentes

Os PMs teriam dado um ordem de parada, mas o motorista não teria obedecido, iniciando uma perseguição. Durante a fuga, o condutor teria até trafegado pela calçada para não ser preso.

Agentes da RECOM participaram da perseguição contra os suspeitos | Foto: Reprodução

Na altura do Barreto, já em Niterói, os policiais realizaram disparos contra os pneus do carro na tentativa de fazer com que o veículo parasse. Os agentes conseguiram atingir as duas rodas do lado esquerdo e os dois homens foram capturados.

Segundo os policiais, a dupla estava alcoolizada. Os suspeitos foram levados para a 73ª DP (Neves), onde foram autuados. Pelo estado em que foi encontrado, um dos acusados precisou até ser levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.