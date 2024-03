Mulher é presa por tentar matar adolescente com água fervendo

Policiais civis da 33ª DP (Realengo) prenderam uma mulher acusada de tentativa de homicídio qualificado. Após diversas diligências realizadas pelos agentes, e sentindo que o cerco estava se fechando, ela se apresentou à delegacia.

Segundo as investigações, a acusada, em novembro de 2023, por ciúmes, jogou uma panela de água fervendo na vítima, de 17 anos. A adolescente foi internada com diversas queimaduras no rosto e corpo.

Leia também:



Homem de 31 anos é executado em Maricá

Mulher tem parte da língua arrancada pelo companheiro em São Gonçalo

Os agentes realizaram diligências em diversos endereços para a captura da acusada. Em uma das diligências, próximo a um endereço da mãe dela, houve confronto com criminosos da comunidade do Jardim Novo, em Realengo.



Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.