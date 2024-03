PM prende torcedores de Fla-Flu que arremessaram pedras em agentes

A Polícia Militar prendeu, na tarde do último sábado (9), 11 torcedores que arremessaram pedras em agentes na estação de trem Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, antes do jogo entre Flamengo e Fluminense. Ainda em ações relacionadas à partida, militares apreenderam materiais que seriam utilizados em brigas de torcidas.

De acordo com a PM, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) estavam em patrulhamento na Rua Carolina Machado quando avistaram um grande número de torcedores do Flamengo.

Os agentes, então, deram ordem de parada, mas o grupo correu em direção ao trem que estava na parado na plataforma. Alguns conseguiram embarcar, mas outros 11 ficaram do lado de fora e entraram em confronto com os policiais.

Leia mais



'Neymar da Engenhoca' é preso em Niterói

Preso foragido da Justiça por tráfico de drogas na Zona Oeste



Em nota, a corporação afirmou que os torcedores começaram a arremessar pedras contra os agentes, que utilizaram armamento não letal para se defender. Os suspeitos foram encaminhados à 30ª DP (Marechal Hermes).