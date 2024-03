Farta quantidade de droga é apreendida em Piratininga

Agentes do programa Segurança Presente apreenderam farta quantidade de drogas, após denúncias sobre a presença de criminosos armados em uma via, próximo a ciclovia de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, na manhã desta sexta-feira (08).

Próximo a comunidade da Ciclovia, policiais surpreenderam os criminosos, que tentavam colocar uma barricada. Não houve confronto no local, mas os criminosos fugiram no local deixando mochilas com drogas, balança, radinho, além de um simulacro de pistola 9mm.

Uma mulher foi detida com um rádio transmissor e um jovem que estava próximo ao local também foi levado para a delegacia, mas acabou sendo liberado.

O caso foi registrado na 81ªDP (Itaipu).