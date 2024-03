Polícia Civil realiza operação contra traficantes que agem na Ilha de Paquetá

Policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá) realizaram, nesta quinta-feira (07/03), uma operação contra integrantes de uma organização criminosa que domina o tráfico de drogas na Ilha de Paquetá. O líder do grupo e outros três homens foram presos. A ação contou com o apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de policiais militares.

O foco da ação foi a comunidade do Pendura Saia, localizada em uma das praias da ilha. Com os presos, foram apreendidos farta quantidade de material entorpecente e duas armas de fogo.

De acordo com as investigações, os criminosos seriam integrantes da principal facção do estado e estariam ligados a um traficante que atua no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana. Os presos são investigados pela prática dos crimes de lesão corporal, constrangimento ilegal, ameaça, tráfico de drogas e associação para o tráfico.