Vídeo: Traficantes usam a imagem de Davi do BBB24 para vender drogas

Considerado um forte concorrente para ganhar o prêmio do Big Brother Brasil 24, o participante Davi tem chamado não só atenção do público como também do mercado publicitário. O que ninguém esperava, é que a imagem do Brother fosse utilizada como estratégia de marketing por traficantes na tentativa de atrair usuários de drogas.

Em um vídeo que circula na internet, a foto do participante é utilizada para estampar a embalagem de drogas. A ‘estratégia’ foi usada por traficantes da comunidade da Chácara, no Centro de Niterói, onde atua o Comando Vermelho, umas das maiores facções criminosas do país.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Leia também:



Mãe e filhos são presos por homicídio em Niterói

BBB 24: Gonçalense quebra recorde e fica sem receber votos após 11 paredões



A gravação tem circulado com força nas redes sociais. "Campeão do BBB e campeão das vendas", anuncia um traficante ao mostrar uma embalagem de haxixe, na gravação.

A assessoria jurídica do participante entrou em contato com o BNews e informou que tomará providências. A Polícia Civil está investigando o crime.