Mãe e filhos são presos por homicídio em Niterói

Uma mulher e seus dois filhos foram capturados por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) na última quarta-feira (06/03), acusados de homicídio qualificado. Um dos detidos é um adolescente de 17 anos.

Segundo a polícia, o trio teria participação em um crime praticado no dia 30 de dezembro, no interior da comunidade do Pimba, no Fonseca, em Niterói. A vítima foi amarrada e espancada até a morte por traficantes da localidade.

Contudo, a população da comunidade conta que a história começou antes mesmo do crime acontecer. “Ele batia na esposa por muitos e muitos anos. Até que ela começou a pedir ajuda e nesse dia ela ligou para a amiga para ajudar ela. A amiga foi com seus dois filhos. Agora responsabilizar eles pelo que os bandidos fizeram é absurdo. Todo mundo sabe a lei da favela”, contou um ex-morador do local.



A polícia não falou sobre como foi a participação da família na morte do homem. Outros dois envolvidos no crime já tinham sido capturados. As diligências continuam para capturar os demais autores do homicídio.



Familiares dos presos estiveram na delegacia, mas por estarem muito abalados apenas afirmaram que todos eram inocentes, mas não comentaram sobre o caso.