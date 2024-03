BBB 24: Gonçalense quebra recorde e fica sem receber votos após 11 paredões

Leidy Elin é moradora do Morro do Feijão - Foto: Divulgação

Leidy Elin é moradora do Morro do Feijão - Foto: Divulgação

A representante de São Gonçalo no Big Brother Brasil 24, Leidy Elin, atingiu uma importante marca após passar 57 dias de jogo sem receber nenhum voto no confessionário do programa.

A tracista e estudante de direito, passou pela formação de 11 paredões sem correr nenhum risco de deixar a atração pelo voto no confinados

Leia também:

Elisa Lucinda é destaque no projeto de leitura 'Literatura na Varanda' na Biblioteca Parque de Niterói

Teatro Municipal de São Gonçalo recebe 'O Rei Leão: O Musical' no fim de semana

O recorde anterior era de Gabi Martins, do BBB20 e de Bruna Griphao, do BBB23, já que ambas permaneceram na casa sem votos até o marco do 11º paredão, quando foram votadas.

A cantora Gabi Martins foi eliminada nesta berlinda, já Bruna conquistou o terceiro lugar no pódio.