Colunista confirma show gratuito de Madonna na Praia de Copacabana

Show 0800 da cantora Madonna na Praia de Copacabana? Segundo a coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, a apresentação está confirmada e deve acontecer no dia 4 de maio, primeiro sábado do mês. A performance é patrocinada pelo banco Itaú.

De acordo com o jornalista João Paulo Saconi, o megashow tem potencial para se tornar o maior da carreira da rainha do pop e o anúncio deve acontecer em breve. O espetáculo faz parte da turnê 'The Celebration Tour'.

Esta será a quarta passagem da americana pelo País. Seu primeiro show aconteceu no Maracanã, em 1993, quando ela cantou para 120 mil pessoas. A última apresentação foi em 2012.

A expectativa é de que uma megaestrutura seja montada para receber a cantora, uma vez que uma artista desta magnitude com um show gratuito em Copacabana deve arrastar milhões de pessoas para a praia mais famosa do Brasil.