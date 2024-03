PM apreende três adolescentes em ação de combate ao tráfico de drogas em Niterói

Três adolescentes foram apreendidos, nesta quinta-feira (7), em ação conjunta de combate a organização criminosa e tráfico de drogas na Vila Ipiranga, em Niterói.

03 adolescentes foram detidos pelo #12BPM por fato análogo ao crime de tráfico de drogas na comunidade da Vila Ipiranga, no bairro do Fonseca, em Niterói.



Com eles, 101 trouxas de maconha, 60 pedras de crack, 02 rádios transmissores e 01 réplica de pistola foram apreendidos. pic.twitter.com/qeiQg98Ku8