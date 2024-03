Polícia prende suspeito de matar e ocultar corpo de médica em Rio das Ostras

Um homem foi preso em flagrante, na última segunda-feira (4), suspeito de matar e ocultar o corpo da médica Glaubênia Serpa Costa, de 53 anos, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em julho de 2023, mas o desaparecimento de Glaubênia só foi comunicado na delegacia em janeiro deste ano, quando começaram as diligências para localizá-la. Neste tempo, o autor comunicava aos amigos da vítima que ela estava viajando para se tratar de uma doença.

De acordo com a 128ª DP (Rio das Ostras), o acusado trabalhava para Glaubênia. Na delegacia, ele confessou o crime e disse que o fato ocorreu após uma discussão, quando a médica disse que iria prendê-lo porque ele estava roubando pertences dela.



Na casa do criminoso foram encontrados objetos da vítima, como documentos pessoais, telefone celular, cartões bancários e a bicicleta dela. O homem confessou que, desde o ano passado, usava as redes sociais, telefone e contas bancárias de Glaubênia para ocultar a morte dela. Ele ainda transferiu o veículo da médica para o nome dele.

Após diligências, os agentes foram até a casa da vítima e encontraram o corpo enterrado no quintal. No local também foi encontrada a faca usada no crime.

O suspeito foi preso em flagrante por ocultação de cadáver. A delegacia também representou pela prisão pelo crime de homicídio qualificado.