Ex-sniper do Bope é baleado em assalto no Rio

O coronel da Polícia Militar João Jacques Busnello foi baleado duas vezes no tórax durante um assalto nessa segunda-feira (4). O episódio aconteceu na Avenida 24 de Maio, Zona norte do Rio. O militar foi socorrido e encaminhado para o Hospital Pasteur, no Méier.

Os criminosos levaram a moto do militar, uma BMW modelo G 310 GS. O veículo foi recuperado por policiais na comunidade Rato Molhado, a cerca de 2 km do local do crime, de acordo com a PMERJ.

A moto foi recuperada a cerca de 2 km do local do crime | Foto: Reprodução

Em sua carreira, o coronel Busnello teve passagens pelo Batalhão de Operações Especiais, Grupamento Especial de Policiamento de Estádios (Gepe), e outras equipes da Polícia Militar.



No Bope, ele atuou como atirador de elite e ficou conhecido pelo seu trabalho em uma ação com reféns em 2009. Na época, o militar baleou e matou o assaltante Sérgio Ferreira Pinto Junior, conseguindo a libertação da refém Ana Cristina Garrido.