Polícia Civil realiza operação contra cobranças abusivas na venda de repelentes

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon), com apoio do Procon-RJ, realizam uma ação contra venda de repelentes acima do valor de mercado, nesta terça-feira (05/03). Serão fiscalizados estabelecimentos em bairros da Zona Norte e da Zona Oeste da Capital e em Niterói, na Região Metropolitana.

A ação foi planejada após uma série de denúncias de que estabelecimentos estariam elevando os preços dos repelentes diante do aumento da procura. A epidemia de dengue fez com que mais consumidores buscassem pelos produtos, para se proteger do aedes aegypti.