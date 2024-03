Obras do Estado em Marambaia, São Gonçalo, entram na reta final

As obras do Governo do Estado para a revitalização das ruas do bairro Marambaia, em São Gonçalo, entraram na reta final e aguardam apenas a instalação da sinalização para serem entregues à população. O projeto, executado pela Secretaria das Cidades em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, finalizou o serviço de pavimentação na última semana.

Com investimentos de mais de R$12,6 milhões de reais, as equipes técnicas que atuaram nas intervenções drenaram e pavimentaram sete ruas no bairro. Os trabalhos se concentraram na Avenida Presidente Roosevelt, que recebeu os últimos 200 metros de asfalto.

Além dela, houve melhorias também nas ruas da Liberdade, Fraternidade, Igualdade, Heloísa Torres e a Estrada de Marambaia. A próxima etapa é a sinalização das vias para serem entregues à população. A expectativa é que tudo seja finalizado até o fim do primeiro semestre deste ano.